Demoran a tres personas en distintos procedimientos

El primer procedimiento lo
concretaron durante la noche de ayer, alrededor de las 23:30 horas, efectivos
del G.R.I.M. IV cuando observaron a un sujeto merodeando entre los domicilios y
vehículos estacionados sobre avenida Armenia y calle Yatay, por lo que fue
demorado e identificado un hombre de 30 años, quien no supo justificar su
presencia en el lugar, además tras las primeras averiguaciones resulto que
registraría antecedentes policiales.
Posteriormente, en la madrugada
de hoy, cerca de las 00:30 horas, personal del G.R.I.M. IV tras una alerta del
Sistema Integral de Emergencias 911, sobre la presencia de un hombre que
presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en inmediaciones de calle
Gorostiaga, entre Salamanca y Argerich, motivo por el cual se dirigieron al
lugar, donde localizaron a un sujeto cuyas características coincidían con las
aportadas, siendo demorado un hombre mayor de edad
Asimismo, alrededor de la 01:30
horas cuando efectivos del G.R.I.M. V realizaban recorridas preventivas por
inmediaciones de las calles Boston y Tacuarí, donde demoraron a un hombre de 26
años de edad, que se encontraba merodeando y observando domicilios y vehículos
de la zona, generando intranquilidad entre los vecinos.
En todos los casos, los demorados
fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las
diligencias de rigor.