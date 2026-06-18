jueves, 18 de junio de 2026

Demoran a tres personas en distintos procedimientos

Efectivos policiales de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, en la noche de ayer y madrugada de hoy, concretaron diferentes procedimientos que culminaron con la demora de tres personas por distintas circunstancias.

El primer procedimiento lo concretaron durante la noche de ayer, alrededor de las 23:30 horas, efectivos del G.R.I.M. IV cuando observaron a un sujeto merodeando entre los domicilios y vehículos estacionados sobre avenida Armenia y calle Yatay, por lo que fue demorado e identificado un hombre de 30 años, quien no supo justificar su presencia en el lugar, además tras las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.

Posteriormente, en la madrugada de hoy, cerca de las 00:30 horas, personal del G.R.I.M. IV tras una alerta del Sistema Integral de Emergencias 911, sobre la presencia de un hombre que presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en inmediaciones de calle Gorostiaga, entre Salamanca y Argerich, motivo por el cual se dirigieron al lugar, donde localizaron a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas, siendo demorado un hombre mayor de edad

Asimismo, alrededor de la 01:30 horas cuando efectivos del G.R.I.M. V realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de las calles Boston y Tacuarí, donde demoraron a un hombre de 26 años de edad, que se encontraba merodeando y observando domicilios y vehículos de la zona, generando intranquilidad entre los vecinos.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de rigor.