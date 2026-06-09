Demoran a tres personas por merodeo

Primeramente, pasadas las 12:30 horas, encontrándose
por Avenida Costanera y calle Thomas Edison, demoraron e identificaron a un
hombre de 32 años de edad, el cual, se encontraba observando detenidamente los
vehículos estacionados y al ser interceptado, no supo justificar su accionar,
además, tras las correspondientes averiguaciones, resulto poseer antecedentes
policiales.
También, siendo las 15:15 horas aproximadamente, por
calles Don Bosco y Belgrano demoraron a dos personas que observaban el interior
de los vehículos estacionados en el lugar y luego de las primeras
averiguaciones, uno de ellos, resulto con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.