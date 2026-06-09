martes, 9 de junio de 2026

Demoran a tres personas por merodeo

Pasado el mediodía de ayer 08-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. I- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, concretaron distintos procedimientos que concluyeron en la demora de tres personas.

Primeramente, pasadas las 12:30 horas, encontrándose por Avenida Costanera y calle Thomas Edison, demoraron e identificaron a un hombre de 32 años de edad, el cual, se encontraba observando detenidamente los vehículos estacionados y al ser interceptado, no supo justificar su accionar, además, tras las correspondientes averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.

También, siendo las 15:15 horas aproximadamente, por calles Don Bosco y Belgrano demoraron a dos personas que observaban el interior de los vehículos estacionados en el lugar y luego de las primeras averiguaciones, uno de ellos, resulto con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.