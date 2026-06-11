Demoran a un hombre y recuperan una bicicleta robada

El procedimiento se realizó
alrededor de las 11:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas
preventivas fue alertado por vecinos sobre un presunto intento de ingreso a una
vivienda con fines delictivos en inmediaciones de las calles Los Lirios y Las
Violetas. De acuerdo a las primeras diligencias, el sospechoso habría
abandonado una motocicleta para luego darse a la fuga a pie.
Ante esta situación, se montó un
amplio operativo de búsqueda con la colaboración de móviles policiales y
personal de distintas dependencias. Durante el rastrillaje, vecinos señalaron
haber observado a una persona de similares características desplazándose por
los techos de viviendas de la zona.
Finalmente, y con autorización
del propietario, los efectivos ingresaron a una obra en construcción ubicada
sobre calle Los Tulipanes, donde localizaron a esta persona de alias “Koki”
-mayor de edad- oculto debajo de una cama, quien finalmente fue demorado.
Asimismo, se procedió al
secuestro preventivo de una mochila y de la motocicleta -Honda Wave-
abandonada, la cual registraría pedido de secuestro en razón que habría sido
sustraída horas antes.
El demorado, conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales, siendo posteriormente trasladado y alojado en la Comisaría Novena por razones de jurisdicción, donde se continúan las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad judicial competente.