jueves, 11 de junio de 2026

Demoran a un hombre y recuperan una bicicleta robada

En la mañana de hoy 11-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM IV- tras un importante operativo desplegado, demoraron a un hombre de 27 años de edad y secuestraron una motocicleta presuntamente sustraída.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas fue alertado por vecinos sobre un presunto intento de ingreso a una vivienda con fines delictivos en inmediaciones de las calles Los Lirios y Las Violetas. De acuerdo a las primeras diligencias, el sospechoso habría abandonado una motocicleta para luego darse a la fuga a pie.

Ante esta situación, se montó un amplio operativo de búsqueda con la colaboración de móviles policiales y personal de distintas dependencias. Durante el rastrillaje, vecinos señalaron haber observado a una persona de similares características desplazándose por los techos de viviendas de la zona.

Finalmente, y con autorización del propietario, los efectivos ingresaron a una obra en construcción ubicada sobre calle Los Tulipanes, donde localizaron a esta persona de alias “Koki” -mayor de edad- oculto debajo de una cama, quien finalmente fue demorado.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de una mochila y de la motocicleta -Honda Wave- abandonada, la cual registraría pedido de secuestro en razón que habría sido sustraída horas antes.

El demorado, conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales, siendo posteriormente trasladado y alojado en la Comisaría Novena por razones de jurisdicción, donde se continúan las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad judicial competente.