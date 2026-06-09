martes, 9 de junio de 2026

Demoran a un hombre y secuestran 300 dosis de cocaína en el B° Quinta Ferré

En horas de la noche de ayer 08-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Primera Urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención e identificación de personas, aprehendieron a un hombre de 27 años tras hallarse en su poder una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones de calles 24 de Agosto y Río Paraná, cuando observaron a un sujeto que se encontraba merodeando, por lo que procedieron a su identificación, quien al ser abordado mostraba cierto grado de nerviosismo, además contradicciones en el motivo de su accionar y presencia en el lugar, por lo que fue demorado de manera preventiva.

Una vez en la sede policial, y bajo las formalidades legales, el hombre exhibió una bolsa plástica que contenía 300 envoltorios con una sustancia de color blanco. Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó las pruebas de orientación correspondientes, el cual arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 41,09 gramos de la sustancia secuestrada.

El hombre junto a la sustancia fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno, mientras se continúan con las actuaciones de rigor en el marco de una causa iniciada de oficio por supuesta tenencia de sustancias estupefacientes.