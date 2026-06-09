Demoran a un hombre y secuestran 300 dosis de cocaína en el B° Quinta Ferré

En horas de la noche de ayer
08-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Primera Urbana, en
momentos en que realizaban sus labores de prevención e identificación de
personas, aprehendieron a un hombre de 27 años tras hallarse en su poder una importante
cantidad de sustancia estupefaciente.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones de calles 24 de Agosto y Río
Paraná, cuando observaron a un sujeto que se encontraba merodeando, por lo que
procedieron a su identificación, quien al ser abordado mostraba cierto grado de
nerviosismo, además contradicciones en el motivo de su accionar y presencia en
el lugar, por lo que fue demorado de manera preventiva.
Una vez en la sede policial, y
bajo las formalidades legales, el hombre exhibió una bolsa plástica que
contenía 300 envoltorios con una sustancia de color blanco. Ante esta
situación, se solicitó la intervención de personal de la Dirección General de
Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó las pruebas de orientación
correspondientes, el cual arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso
total de 41,09 gramos de la sustancia secuestrada.
El hombre junto a la sustancia fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno, mientras se continúan con las actuaciones de rigor en el marco de una causa iniciada de oficio por supuesta tenencia de sustancias estupefacientes.