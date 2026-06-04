jueves, 4 de junio de 2026

Demoran a un hombre y secuestran dosis de cocaína

En horas de la madrugada de ayer 03-06-26, efectivos del Grupo de Intervención Rápida --G.I.R.-, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre, “presunto dealer” y el secuestro de cocaína y balanza de precisión.

El operativo se concretó cuando personal policial realizaba recorridas preventivas y fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una persona a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-, que presuntamente estaría comercializando sustancias prohibidas en la vía pública. Ante tal circunstancia y de forma inmediata, localizaron a esta persona -mayor de edad- y tras identificarlo, los uniformados hallaron entre sus pertenencias una balanza de precisión y envoltorios que contenían una sustancia de color blanco. Posteriormente, solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección de drogas peligrosas y crimen organizado quienes realizaron las pruebas orientativas correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el involucrado fue aprehendido y tanto la sustancia secuestrada como los demás elementos vinculados al procedimiento fueron puestos a disposición de la Justicia. En tanto, en la dependencia policial correspondiente se continúan con las diligencias de rigor. 