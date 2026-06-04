Demoran a un hombre y secuestran dosis de cocaína

El operativo se concretó cuando personal policial realizaba recorridas
preventivas y fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una
persona a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-, que presuntamente
estaría comercializando sustancias prohibidas en la vía pública. Ante tal
circunstancia y de forma inmediata, localizaron a esta persona -mayor de edad-
y tras identificarlo, los uniformados hallaron entre sus pertenencias una
balanza de precisión y envoltorios que contenían una sustancia de color blanco.
Posteriormente, solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección de drogas
peligrosas y crimen organizado quienes realizaron las pruebas orientativas
correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el involucrado fue aprehendido y tanto la sustancia secuestrada como los demás elementos vinculados al procedimiento fueron puestos a disposición de la Justicia. En tanto, en la dependencia policial correspondiente se continúan con las diligencias de rigor.