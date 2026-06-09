Demoran a un hombre y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer
08-06-26, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal
-D.I.C.-, en el marco de tareas investigativas llevadas adelante por dicho
personal policial, fue secuestrada una motocicleta que registraba pedido de secuestro
vigente, mientras que el hombre que se encontraba en posesión del rodado fue
demorado preventivamente.
El procedimiento se concretó,
cuando los policías realizaban averiguaciones en inmediaciones de las calles
Zaragoza y Argerich; en ese contexto, los investigadores identificaron una
motocicleta -marca Honda Wave- que se encontraba en poder de un hombre -mayor
de edad-, quien manifestó haber adquirido de buena fe, el vehículo hacía
aproximadamente una semana y media.
Tras realizar las consultas
pertinentes, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro
vigente, requerido por la Comisaría Novena en el marco de actuaciones iniciadas
el pasado 28 de mayo de 2026.
Ante esta situación, se puso en conocimiento de lo ocurrido al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y la correcta identificación de la persona que la tenía en su poder, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.