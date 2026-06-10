Demoran a un hombre y secuestran cigarrillos de origen extranjero

En horas de la noche de ayer 09-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, mientras realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Ex Vía y Berazategui de esta ciudad, identificaron a un hombre que circulaba por la vía pública transportando una bolsa de origen extranjero.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 21.00horas, cuando interceptaron a un
ciudadano de 31 años de edad, quien no pudo justificar la procedencia de las
cosas que llevaba consigo, constatándose que en el interior de la bolsa había
18 brezas de cigarrillos marca Rodeo.
Ante esta situación, se procedió
a la demora del sujeto y al secuestro preventivo de los elementos, siendo
posteriormente trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera para la prosecución
de las actuaciones correspondientes.