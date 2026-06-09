Demoran a un joven con pedido de captura

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas,
en inmediaciones de avenida Armenia y calle Estados Unidos, cuando
encontrándose realizando recorridas preventivas observaron a un sujeto que se
encontraba mirando hacia el interior de un domicilio y que, al advertir la
presencia de los uniformados, intentó retirarse rápidamente del lugar.
Ante esta situación, los efectivos procedieron
a interceptarlo para su identificación. El mismo no contaba con documentación
personal y tampoco pudo justificar su presencia en la zona, tras realizar las
primeras consultas, se determinó que el joven registraba antecedentes y que
sobre él pesaba un pedido de detención.
Por tal motivo, fue demorado y trasladado a la
Comisaría Sexta urbana, donde se continuaron las diligencias legales de rigor y
quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.