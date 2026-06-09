martes, 9 de junio de 2026

Demoran a un joven con pedido de captura

En horas de la noche de ayer 08-06-26, efectivos del Comando de Patrullas en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en inmediaciones de avenida Armenia y calle Estados Unidos, cuando encontrándose realizando recorridas preventivas observaron a un sujeto que se encontraba mirando hacia el interior de un domicilio y que, al advertir la presencia de los uniformados, intentó retirarse rápidamente del lugar.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a interceptarlo para su identificación. El mismo no contaba con documentación personal y tampoco pudo justificar su presencia en la zona, tras realizar las primeras consultas, se determinó que el joven registraba antecedentes y que sobre él pesaba un pedido de detención.

Por tal motivo, fue demorado y trasladado a la Comisaría Sexta urbana, donde se continuaron las diligencias legales de rigor y quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.