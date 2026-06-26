viernes, 26 de junio de 2026

Demoran a un menor por realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

En la jornada de ayer 25-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, encontrándose de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas en inmediaciones del barrio Camba Punta, demoraron a un joven y secuestraron dos motocicletas.

El procedimiento, se concretó cuando los citados efectivos divisaron a dos personas a bordo de diferentes motocicletas – de 110cc.-, circulando a altas velocidades, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, quienes al notar la presencia policial intentan huir por el barrio Punta Taitalo, por lo que, tras una breve persecución controlada, se logró la demora de uno de los conductores, resultando ser menor de edad, en tanto, la segunda persona abandono el rodado en la vía pública, perdiéndose en la zona, procediendo posteriormente al secuestro de ambas motocicletas.

El demorado junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a la citada comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes.