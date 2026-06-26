Demoran a un menor por realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

El procedimiento, se concretó
cuando los citados efectivos divisaron a dos personas a bordo de diferentes
motocicletas – de 110cc.-, circulando a altas velocidades, realizando maniobras
peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, quienes al notar la
presencia policial intentan huir por el barrio Punta Taitalo, por lo que, tras
una breve persecución controlada, se logró la demora de uno de los conductores,
resultando ser menor de edad, en tanto, la segunda persona abandono el rodado
en la vía pública, perdiéndose en la zona, procediendo posteriormente al
secuestro de ambas motocicletas.
El demorado junto a los rodados secuestrados fueron trasladados a la citada comisaria jurisdiccional donde se continuaron con los trámites pertinentes.