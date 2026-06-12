viernes, 12 de junio de 2026

Demoran a un menor y recuperan un teléfono celular recientemente sustraído

En horas de la noche de ayer 11-06-26, efectivos policiales de la Comisaria decimo primera urbana, junto a la víctima lograron demorar a un adolescente de 17 años y recuperar un teléfono celular que había sido sustraído momentos antes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22.00horas, cuando personal que se encontraba de guardia, son alertados de un joven que perseguía a dos sujetos por calle Zacarías Sánchez. Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución a pie por distintas calles de la zona.

Tras varios metros de seguimiento, sobre calle 24 de Agosto, la víctima logró alcanzar a uno de los sospechosos, momento en que el personal policial procedió a su demora. El mismo se trata de un adolescente de 17 años de edad. Durante el procedimiento, el teléfono celular -marca LG- fue hallado en poder del demorado, por lo que se procedió a su secuestro.

De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad Fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesto robo en grado de tentativa, en tanto, en la citada dependencia policial se continuaron con las diligencias que corresponde.