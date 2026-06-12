Demoran a un menor y recuperan un teléfono celular recientemente sustraído

El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 22.00horas, cuando personal que se encontraba de guardia, son
alertados de un joven que perseguía a dos sujetos por calle Zacarías Sánchez.
Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución a pie por
distintas calles de la zona.
Tras varios metros de
seguimiento, sobre calle 24 de Agosto, la víctima logró alcanzar a uno de los
sospechosos, momento en que el personal policial procedió a su demora. El mismo
se trata de un adolescente de 17 años de edad. Durante el procedimiento, el
teléfono celular -marca LG- fue hallado en poder del demorado, por lo que se
procedió a su secuestro.
De todo ello se puso en
conocimiento de la autoridad Fiscal de turno, quien dispuso el inicio de
actuaciones de oficio por supuesto robo en grado de tentativa, en tanto, en la
citada dependencia policial se continuaron con las diligencias que corresponde.