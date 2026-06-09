Demoran a varias personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

Posteriormente, tras una alerta emitida por el
Sistema Integral de Seguridad 911, efectivos policiales acudieron al barrio
Quinta Ferré, donde localizaron a una mujer que se encontraba alterando el
orden público. Al momento de su identificación y posterior demora, se constató
además que portaba entre sus prendas un cuchillo de uso doméstico.
Durante recorridas preventivas realizadas por
personal del G.R.I.M. II, se procedió a la demora de un hombre de 36 años que
se encontraba ocasionando molestias a transeúntes en inmediaciones de calles
Medrano y Larrea. El ciudadano presentaba aparentes signos de encontrarse bajo
los efectos del alcohol
En el marco de tareas de prevención de ilícitos,
observaron a un hombre merodeando por la zona de calles Pirovano y 166. Al
advertir la presencia policial intentó retirarse apresuradamente, siendo
interceptado para su identificación. Al no poseer documentación que acreditara
su identidad, fue demorado y trasladado a la Comisaría.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a
las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.