martes, 9 de junio de 2026

Demoran a varias personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de ayer 08-06-26, personal policial del comando de patrullas que realizaba recorridas preventivas por avenida Chacabuco y calle Cádiz procedió a la demora de un hombre que transportaba diversos elementos, entre ellos una olla de aluminio y una pala de madera. Al ser consultado sobre la procedencia de los objetos, no pudo justificar fehacientemente su tenencia, por lo que se dispuso su demora y el secuestro preventivo de los elementos para averiguación de procedencia.

Posteriormente, tras una alerta emitida por el Sistema Integral de Seguridad 911, efectivos policiales acudieron al barrio Quinta Ferré, donde localizaron a una mujer que se encontraba alterando el orden público. Al momento de su identificación y posterior demora, se constató además que portaba entre sus prendas un cuchillo de uso doméstico.

Durante recorridas preventivas realizadas por personal del G.R.I.M. II, se procedió a la demora de un hombre de 36 años que se encontraba ocasionando molestias a transeúntes en inmediaciones de calles Medrano y Larrea. El ciudadano presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol

En el marco de tareas de prevención de ilícitos, observaron a un hombre merodeando por la zona de calles Pirovano y 166. Al advertir la presencia policial intentó retirarse apresuradamente, siendo interceptado para su identificación. Al no poseer documentación que acreditara su identidad, fue demorado y trasladado a la Comisaría.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites del caso.