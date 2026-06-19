viernes, 19 de junio de 2026

Demoraron a un hombre que merodeaba viviendas en Paso de la Patria

En horas de la siesta de ayer 18-06-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaría distrito primera de Paso de la Patria demoró a un hombre, tras ser observado merodeando en inmediaciones de las casas quintas ubicadas en el barrio Pescadores.

El procedimiento se llevó a cabo, cuando los efectivos realizaban tareas preventivas en la zona; Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir rápidamente, aunque fue rápidamente interceptado por los funcionarios actuantes, siendo identificado y quien resultó ser un hombre de apellido Molina -mayor de edad- el cual no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Posteriormente, el ciudadano fue trasladado a la Comisaria jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponde.