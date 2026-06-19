Demoraron a un hombre que merodeaba viviendas en Paso de la Patria

En horas de la siesta de ayer 18-06-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaría distrito primera de Paso de la Patria demoró a un hombre, tras ser observado merodeando en inmediaciones de las casas quintas ubicadas en el barrio Pescadores.
El procedimiento se llevó a cabo,
cuando los efectivos realizaban tareas preventivas en la zona; Al advertir la
presencia policial, el sujeto intentó huir rápidamente, aunque fue rápidamente
interceptado por los funcionarios actuantes, siendo identificado y quien
resultó ser un hombre de apellido Molina -mayor de edad- el cual no pudo
justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Posteriormente, el ciudadano fue
trasladado a la Comisaria jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites
que corresponde.