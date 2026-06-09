Demoraron a un hombre que tenía pedido de localización

El hecho ocurrió alrededor de las
10:30 horas, en inmediaciones de avenida Maipú y avenida Alta Gracia, cuando
los uniformados realizaban recorridas de prevención de ilícitos recibieron una
alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una persona que deambulaba
por la vía pública aparentemente en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de
alguna sustancia.
Con las características
aportadas, los efectivos realizaron una recorrida por la zona y lograron
localizar a un hombre que coincidía con la descripción brindada. Al proceder a
su identificación y efectuar las consultas correspondientes resultó que dicho ciudadano
registraría un pedido de localización.
Ante esta situación, el hombre
fue demorado y trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera, donde quedó a
disposición de las autoridades competentes y se continuaron las diligencias de
rigor.