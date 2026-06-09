martes, 9 de junio de 2026

Demoraron a un hombre que tenía pedido de localización

En horas de la mañana de hoy 09-06-26, efectivos policiales del G.R.I.M. V en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre que registraba un pedido de localización.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas, en inmediaciones de avenida Maipú y avenida Alta Gracia, cuando los uniformados realizaban recorridas de prevención de ilícitos recibieron una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una persona que deambulaba por la vía pública aparentemente en estado de ebriedad y/o bajo los efectos de alguna sustancia.

Con las características aportadas, los efectivos realizaron una recorrida por la zona y lograron localizar a un hombre que coincidía con la descripción brindada. Al proceder a su identificación y efectuar las consultas correspondientes resultó que dicho ciudadano registraría un pedido de localización.

Ante esta situación, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera, donde quedó a disposición de las autoridades competentes y se continuaron las diligencias de rigor.