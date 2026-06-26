Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

La Policía de Corrientes reafirma su compromiso en la lucha
permanente contra el narcotráfico y el narcomenudeo
En ese contexto, la Policía de Corrientes, a través de la
Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y de las distintas
dependencias policiales de toda la provincia, viene desarrollando un trabajo
sostenido y coordinado mediante tareas investigativas, preventivas, operativos,
allanamientos y procedimientos que permiten desarticular puntos de
comercialización de drogas, secuestrar importantes cantidades de
estupefacientes, dinero, vehículos, armas y otros elementos vinculados a esta
actividad ilícita, poniendo a disposición de la Justicia a los responsables.
Estas acciones se llevan adelante en el marco de las
políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Corrientes,
con el permanente acompañamiento del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de
Policía, fortaleciendo la inversión en recursos humanos, capacitación,
equipamiento y tecnología destinada a optimizar la prevención y la
investigación del delito.
Cada procedimiento representa el compromiso, la vocación de
servicio y el profesionalismo de los hombres y mujeres que integran la
Institución Policial, quienes trabajan diariamente para brindar respuestas
concretas a la comunidad y fortalecer la seguridad en todo el territorio
provincial.
En esta fecha de especial, la Policía de Corrientes renueva
su compromiso de continuar profundizando las tareas de prevención, inteligencia
criminal e investigación, en permanente coordinación con el Poder Judicial y el
Ministerio Público Fiscal, convencida de que el trabajo articulado entre el
Estado y sus instituciones constituye la herramienta fundamental para combatir
el narcotráfico, prevenir el consumo problemático de drogas y garantizar una
sociedad más segura para todos los correntinos.
Es por ello que la Policía de Corrientes ha intensificado el
combate contra el narcomenudeo mediante la implementación de la Ley Provincial
de Narcomenudeo (Ley N.º 6667), vigente desde el 1 de febrero de 2026. Esta
normativa permite a las fuerzas provinciales desarticular puntos de venta
minorista de droga ("kioscos") sin necesidad de intervención federal
directa, agilizando los procedimientos
De esta manera se logró durante el primer semestre de este
año 2016, que estas acciones y resultados con recientes, detenciones y
procedimientos y como saldo de los operativos constantes y los allanamientos y
las detenciones. Hasta el mes de Junio de 2026:
- 103
DETENIDOS
- SE
DESARTICULARON 60 KIOSCOS O PUNTOS DE VENTAS DE SUSTANCIAS EN CAPITAL E
INTERIOR
- SECUESTRARON
MAS DE 3.300 DOSIS DE COCAINA
- 790
DOSIS DE MARIHUANA
- 152
PLANTAS DE CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) FUERON INCAUTADAS
- MÁS DE
40 ALLANAMIENTOS
- MAS DE
32 KILOS DE MARIHUANA
- MAS DE 4
KILOS DE COCAINA
- 146
CELULARES SECUESTRADOS
- 4
AUTOMOVILES
- 17
MOTOCICLETAS
Además de varias balanzas, armas de fuego, bicicletas, entre otros elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes, con un aforo cercano a los 450.000.000 (millones de pesos).