viernes, 26 de junio de 2026

Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

La Policía de Corrientes reafirma su compromiso en la lucha permanente contra el narcotráfico y el narcomenudeo

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio por iniciativa de las Naciones Unidas, la Policía de Corrientes reafirma su compromiso permanente en la prevención, investigación y combate de los delitos vinculados al narcotráfico y al narcomenudeo, una problemática que requiere el trabajo conjunto de los distintos organismos del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En ese contexto, la Policía de Corrientes, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y de las distintas dependencias policiales de toda la provincia, viene desarrollando un trabajo sostenido y coordinado mediante tareas investigativas, preventivas, operativos, allanamientos y procedimientos que permiten desarticular puntos de comercialización de drogas, secuestrar importantes cantidades de estupefacientes, dinero, vehículos, armas y otros elementos vinculados a esta actividad ilícita, poniendo a disposición de la Justicia a los responsables.

Estas acciones se llevan adelante en el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, con el permanente acompañamiento del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, fortaleciendo la inversión en recursos humanos, capacitación, equipamiento y tecnología destinada a optimizar la prevención y la investigación del delito.

Cada procedimiento representa el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo de los hombres y mujeres que integran la Institución Policial, quienes trabajan diariamente para brindar respuestas concretas a la comunidad y fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial.

En esta fecha de especial, la Policía de Corrientes renueva su compromiso de continuar profundizando las tareas de prevención, inteligencia criminal e investigación, en permanente coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, convencida de que el trabajo articulado entre el Estado y sus instituciones constituye la herramienta fundamental para combatir el narcotráfico, prevenir el consumo problemático de drogas y garantizar una sociedad más segura para todos los correntinos.

Es por ello que la Policía de Corrientes ha intensificado el combate contra el narcomenudeo mediante la implementación de la Ley Provincial de Narcomenudeo (Ley N.º 6667), vigente desde el 1 de febrero de 2026. Esta normativa permite a las fuerzas provinciales desarticular puntos de venta minorista de droga ("kioscos") sin necesidad de intervención federal directa, agilizando los procedimientos

De esta manera se logró durante el primer semestre de este año 2016, que estas acciones y resultados con recientes, detenciones y procedimientos y como saldo de los operativos constantes y los allanamientos y las detenciones. Hasta el mes de Junio de 2026:

-              103 DETENIDOS

-              SE DESARTICULARON 60 KIOSCOS O PUNTOS DE VENTAS DE SUSTANCIAS EN CAPITAL E INTERIOR

-              SECUESTRARON MAS DE 3.300 DOSIS DE COCAINA

-              790 DOSIS DE MARIHUANA

-              152 PLANTAS DE CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) FUERON INCAUTADAS

-              MÁS DE 40 ALLANAMIENTOS

-              MAS DE 32 KILOS DE MARIHUANA

-              MAS DE 4 KILOS DE COCAINA

-              146 CELULARES SECUESTRADOS

-              4 AUTOMOVILES

-              17 MOTOCICLETAS

Además de varias balanzas, armas de fuego, bicicletas, entre otros elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes, con un aforo cercano a los 450.000.000 (millones de pesos).