Dos demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de
las 17:30 horas, en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Santa Cruz, donde los
efectivos observaron a un hombre que se encontraba merodeando, divisando el
interior de los vehículos estacionados y domicilios de la zona, por lo que fue
demorado e identificado un hombre de 28 años de edad.
Por otra parte, en la madrugada de ayer cerca de las
00:45 horas, el personal policial que realizaba recorridas por calles Mburucuyá
y José Hernández visualizaron a un sujeto merodeando observando detenidamente
los domicilios de la zona, motivo por el cual fue identificado y posteriormente
demorado un hombre de 29 años de edad, quien además no supo justificar su
presencia en el lugar.
En ambos casos, las personas fueron trasladadas a
las comisarias jurisdiccionales donde e continúan con las diligencias de rigor.