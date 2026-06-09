martes, 9 de junio de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la tarde del domingo 07-06-26 ayer y madrugada de ayer 08-06-26, dos hombres fueron demorados en distintos procedimientos realizados cuando se encontraban realizando recorridas de prevención en su jurisdicción asignada.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Santa Cruz, donde los efectivos observaron a un hombre que se encontraba merodeando, divisando el interior de los vehículos estacionados y domicilios de la zona, por lo que fue demorado e identificado un hombre de 28 años de edad.

Por otra parte, en la madrugada de ayer cerca de las 00:45 horas, el personal policial que realizaba recorridas por calles Mburucuyá y José Hernández visualizaron a un sujeto merodeando observando detenidamente los domicilios de la zona, motivo por el cual fue identificado y posteriormente demorado un hombre de 29 años de edad, quien además no supo justificar su presencia en el lugar.

En ambos casos, las personas fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales donde e continúan con las diligencias de rigor.