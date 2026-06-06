sábado, 6 de junio de 2026

Durante la noche la Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer 05-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Primera Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 22:30, concluyendo, pasadas las 23:30 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.