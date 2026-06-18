El BanCo lanza “La Promo del Capitán” con hasta 50% de descuento y cuotas sin interés

La propuesta contempla beneficios
exclusivos para quienes operen a través de la billetera virtual MÁSBanCo MODO,
permitiendo acceder a rebajas de hasta el 50% y planes de financiación sin
interés en una amplia variedad de rubros.
La primera etapa de la promoción
estará vigente los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, cuando los
clientes podrán obtener un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en
comercios adheridos, con un tope de reintegro de $40.000.
La promoción tendrá un plus
el domingo 21 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre
en Argentina.
Ese día, los clientes del BanCo
podrán acceder a un 50% de descuento en comercios gastronómicos adheridos,
abonando en un solo pago con tarjetas Visa o Mastercard de la entidad a través
de MÁSBanCo MODO.
En este caso, el tope de
reintegro será de $20.000.
Cómo acceder a los beneficios
Desde el Banco de Corrientes
recordaron que ambas promociones son exclusivas para clientes de la entidad que
realicen sus pagos mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard y utilicen la
aplicación MÁSBanCo MODO como medio de pago.
La campaña busca facilitar la
compra de regalos y momentos especiales para homenajear a los padres, sumando
beneficios en distintos comercios de la provincia.
Para conocer el listado completo de locales adheridos, bases y condiciones de la promoción, los interesados pueden ingresar a: Promos del Banco de Corrientes.