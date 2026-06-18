jueves, 18 de junio de 2026

El BanCo lanza “La Promo del Capitán” con hasta 50% de descuento y cuotas sin interés

POR EL DÍA DEL PADRE
El Banco de Corrientes presentó una nueva campaña promocional denominada “La Promo del Capitán”, que ofrece importantes descuentos y financiación en cuotas para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad.

La propuesta contempla beneficios exclusivos para quienes operen a través de la billetera virtual MÁSBanCo MODO, permitiendo acceder a rebajas de hasta el 50% y planes de financiación sin interés en una amplia variedad de rubros.

La primera etapa de la promoción estará vigente los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, cuando los clientes podrán obtener un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos, con un tope de reintegro de $40.000.

La promoción tendrá un plus el domingo 21 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre en Argentina.

Ese día, los clientes del BanCo podrán acceder a un 50% de descuento en comercios gastronómicos adheridos, abonando en un solo pago con tarjetas Visa o Mastercard de la entidad a través de MÁSBanCo MODO.

En este caso, el tope de reintegro será de $20.000.

Cómo acceder a los beneficios

Desde el Banco de Corrientes recordaron que ambas promociones son exclusivas para clientes de la entidad que realicen sus pagos mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard y utilicen la aplicación MÁSBanCo MODO como medio de pago.

La campaña busca facilitar la compra de regalos y momentos especiales para homenajear a los padres, sumando beneficios en distintos comercios de la provincia.

Para conocer el listado completo de locales adheridos, bases y condiciones de la promoción, los interesados pueden ingresar a: Promos del Banco de Corrientes.