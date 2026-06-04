jueves, 4 de junio de 2026

Empedrado: Tras persecución detienen a una pareja y secuestran cocaína

En la jornada de ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Distrito Empedrado concretaron un importante procedimiento que permitió la demora de dos personas y el secuestro de cocaína.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 13:30 horas, cuando el personal realizaba recorridas de prevención por la localidad, donde observaron a dos personas que se desplazaba en una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- y que al notar la presencia policial emprendieron su fuga.

En este contexto, tras un seguimiento controlado, la mujer que viajaba como acompañante habría intentado desprenderse de dos envoltorios plásticos, los cuales fueron recuperados por los efectivos, así mismo los ocupantes del rodado fueron alcanzados en inmediaciones de calles Belgrano y Salta, por lo que fueron demorados un hombre y una mujer ambos de 31 años, además en la oportunidad se procedió al secuestro de la motocicleta, un teléfono celular, dinero en efectivo y los envoltorios hallados.

Posteriormente, personal de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional VII de Saladas, realizó el correspondiente test orientativo a la sustancia que contenía los envoltorios, arrojando positivo para cocaína.

Los demorados junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.