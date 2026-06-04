Empedrado: Tras persecución detienen a una pareja y secuestran cocaína

El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 13:30 horas, cuando el personal realizaba recorridas de
prevención por la localidad, donde observaron a dos personas que se desplazaba
en una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- y que al notar la presencia
policial emprendieron su fuga.
En este contexto, tras un
seguimiento controlado, la mujer que viajaba como acompañante habría intentado
desprenderse de dos envoltorios plásticos, los cuales fueron recuperados por
los efectivos, así mismo los ocupantes del rodado fueron alcanzados en inmediaciones
de calles Belgrano y Salta, por lo que fueron demorados un hombre y una mujer
ambos de 31 años, además en la oportunidad se procedió al secuestro de la
motocicleta, un teléfono celular, dinero en efectivo y los envoltorios
hallados.
Posteriormente, personal de la
División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional VII de
Saladas, realizó el correspondiente test orientativo a la sustancia que
contenía los envoltorios, arrojando positivo para cocaína.
Los demorados junto a todo lo
secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente,
siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los
tramites de rigor.