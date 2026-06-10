miércoles, 10 de junio de 2026

En diferentes circunstancias la Policía demoró a dos personas

En la tarde de ayer 09-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos jóvenes en diferentes circunstancias.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 15:00 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles Lisandro Segovia y Neuquén, donde demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, sin poder justificar su accionar.

De igual forma, cerca de las 16:30 horas, por Avenidas Patagonia y Sarmiento, demoraron a un joven de 22 años de edad, el cual observaba detenidamente los vehículos del lugar, causando intranquilidad a los transeúntes.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.