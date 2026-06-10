En diferentes circunstancias la Policía demoró a dos personas

En la tarde de ayer 09-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos jóvenes en diferentes circunstancias.
El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 15:00 horas, cuando los efectivos se encontraban por
calles Lisandro Segovia y Neuquén, donde demoraron e identificaron a un joven
mayor de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos
estacionados en el lugar, sin poder justificar su accionar.
De igual forma, cerca de las
16:30 horas, por Avenidas Patagonia y Sarmiento, demoraron a un joven de 22
años de edad, el cual observaba detenidamente los vehículos del lugar, causando
intranquilidad a los transeúntes.
Al respecto, los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.