jueves, 4 de junio de 2026

En diferentes procedimientos demoran a tres personas y secuestran una moto sin papales

En distintos procedimientos, efectivos policiales del comando de patrullas, en el marco de los operativos de prevención y seguridad desplegados en distintos puntos de la ciudad, demoraron a tres personas y secuestraron preventivamente una motocicleta.

El primer procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calles Padre Borgatti y Mariano Moreno, donde personal del Comando Patrulla Motorizada identificó a dos hombres de 23 y 28 años de edad, que se encontraban junto a una motocicleta -marca Honda Wave-, en una zona de escasa iluminación, generando molestias e intranquilidad entre vecinos y transeúntes. Al no poder justificar su presencia en el lugar, ambos fueron demorados y el rodado secuestrado preventivamente.

Posteriormente, en otro operativo llevado a cabo en la intersección de calles Junín y Buenos Aires, los motoristas localizaron a un hombre que, según una alerta recibida a través del Sistema Integral de Seguridad 911, se encontraba observando el interior de locales comerciales de la zona céntrica. Tras ser identificado, resulto ser un hombre de 32 años de edad y al no poder justificar su permanencia en el lugar, fue demorado.

En ambos casos se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de las autoridades correspondientes, siendo trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.