En diferentes procedimientos demoran a tres personas y secuestran una moto sin papales

El primer procedimiento tuvo
lugar en inmediaciones de calles Padre Borgatti y Mariano Moreno, donde
personal del Comando Patrulla Motorizada identificó a dos hombres de 23 y 28
años de edad, que se encontraban junto a una motocicleta -marca Honda Wave-, en
una zona de escasa iluminación, generando molestias e intranquilidad entre
vecinos y transeúntes. Al no poder justificar su presencia en el lugar, ambos
fueron demorados y el rodado secuestrado preventivamente.
Posteriormente, en otro operativo
llevado a cabo en la intersección de calles Junín y Buenos Aires, los
motoristas localizaron a un hombre que, según una alerta recibida a través del
Sistema Integral de Seguridad 911, se encontraba observando el interior de
locales comerciales de la zona céntrica. Tras ser identificado, resulto ser un
hombre de 32 años de edad y al no poder justificar su permanencia en el lugar,
fue demorado.
En ambos casos se realizaron las
actuaciones de rigor con intervención de las autoridades correspondientes,
siendo trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.