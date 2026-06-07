En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas

Primeramente, alrededor de las
15:30 horas, encontrándose por calles Piragine Niveiro y Necochea, demoraron e
identificaron a un hombre de 33 años de edad quien se encontraba molestando a
los transeúntes en la vía pública, además, tras las correspondientes
averiguaciones el mismo resultó poseer antecedentes policiales.
De igual forma, pasadas las 17:30
horas, hallándose por calles Río Limay y Triunvirato, tras ser alertados por el
-S.I.S. 911-, demoraron a un joven de 18 años de edad que se encontraba
ocasionando disturbios en la vía pública.
Al respecto los demorados fueron
trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales donde se
continuaron con los trámites de rigor.