domingo, 7 de junio de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas

En la jornada del viernes 05-06-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, procedieron a la demora de dos hombres.

Primeramente, alrededor de las 15:30 horas, encontrándose por calles Piragine Niveiro y Necochea, demoraron e identificaron a un hombre de 33 años de edad quien se encontraba molestando a los transeúntes en la vía pública, además, tras las correspondientes averiguaciones el mismo resultó poseer antecedentes policiales.

De igual forma, pasadas las 17:30 horas, hallándose por calles Río Limay y Triunvirato, tras ser alertados por el -S.I.S. 911-, demoraron a un joven de 18 años de edad que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

Al respecto los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales donde se continuaron con los trámites de rigor.