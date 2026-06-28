domingo, 28 de junio de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas, secuestró una moto y un arma de juguete entre otras cosas

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. II- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en distintos procedimientos, demoraron a dos hombres y un menor de edad, además secuestraron varias cosas.

El primer procedimiento fue realizado el viernes 26-06-26, alrededor de las 22:30 horas, cuando hallándose por Avenida Cangallo y calle Renacimiento observaron a dos personas a bordo de una motocicleta – 110cc.- sin el casco reglamentario, quienes al notar la presencia policial intenta huir de la zona, por lo que se inició una persecución y al llegar a la calle Teresa de Calcuta los mismos abandonan en la vía pública una mochila continuando su huida hasta las calles Suecia y Vallejos, donde tras perder la estabilidad del rodado caen al piso, siendo identificados -de 18 años de edad, alias Chuky y el segundo un menor-, los cuales fueron auxiliados y el mayor trasladado al hospital escuela para una mejor atención, cabe aclarar que en el interior de la mochila antes descartada se encontraban herramientas, útiles escolares, una réplica de arma de juguete, entre otras cosas, siendo secuestradas preventivamente.

También, siendo las 08:00 horas de ayer 27-06-26, circunstancias en que el personal se encontraba por calles Cartagena y Medrano, observaron a una persona ocasionando disturbios y molestando a los transeúntes del lugar, procediendo a la identificación, resultando ser un hombre de 50 años de edad, quien no supo justificar su accionar, por lo que fue demorado.

Las personas demoradas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con las diligencias en cada caso.