En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres personas, secuestró una moto y un arma de juguete entre otras cosas

El primer procedimiento fue
realizado el viernes 26-06-26, alrededor de las 22:30 horas, cuando hallándose
por Avenida Cangallo y calle Renacimiento observaron a dos personas a bordo de
una motocicleta – 110cc.- sin el casco reglamentario, quienes al notar la
presencia policial intenta huir de la zona, por lo que se inició una
persecución y al llegar a la calle Teresa de Calcuta los mismos abandonan en la
vía pública una mochila continuando su huida hasta las calles Suecia y
Vallejos, donde tras perder la estabilidad del rodado caen al piso, siendo
identificados -de 18 años de edad, alias Chuky y el segundo un menor-, los
cuales fueron auxiliados y el mayor trasladado al hospital escuela para una
mejor atención, cabe aclarar que en el interior de la mochila antes descartada
se encontraban herramientas, útiles escolares, una réplica de arma de juguete,
entre otras cosas, siendo secuestradas preventivamente.
También, siendo las 08:00 horas
de ayer 27-06-26, circunstancias en que el personal se encontraba por calles
Cartagena y Medrano, observaron a una persona ocasionando disturbios y
molestando a los transeúntes del lugar, procediendo a la identificación, resultando
ser un hombre de 50 años de edad, quien no supo justificar su accionar, por lo
que fue demorado.
Las personas demoradas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con las diligencias en cada caso.