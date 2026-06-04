jueves, 4 de junio de 2026

En distintos procedimientos demoran a un hombre y secuestran dos automóviles buscados por la Justicia

En la jornada de ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, realizaron dos procedimientos que concluyeron en la detención de un hombre buscado por la justicia y el secuestro de dos vehículos automotores.

Primeramente, siendo las 08:00 horas, hallándose por Avenida Armenia y calle Estados Unidos los citados efectivos divisaron a un automóvil – marca Volkswagen Vento- sin la chapa patente colocada, por lo que, al proceder a su identificación, el conductor aparentemente habría intentado evadirlos acelerando su marcha, logrando ser interceptado por Avenida Gbor. Pujol y calle Jujuy, donde fue identificado como un hombre mayor de edad, además, tras las primeras averiguaciones, resulto que poseía un pedido de detención activo, por hallarse sindicado como presunto autor de un hecho delictivo que se investiga, también, luego de las consultas de rigor, el rodado presento una prohibición de circular vigente, para lo cual, en el lugar colaboro personal de la Dirección de Tránsito, realizando el secuestro preventivo correspondiente, quedando el vehículo a disposición de los mismos.  

El segundo procedimiento, se concretó alrededor de las 14:00 horas, cuando el personal se encontraba por Avenida Cazadores Correntinos y calle Renacimiento, donde realizando operativos de control vehicular, identificaron a una persona a bordo de un vehículo automotor – marca Peugeot 207 Compac- y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto poseer un pedido de secuestro vigente, hallándose presuntamente vinculado a un hecho delictivo que se investiga por supuesta estafa, procediendo al secuestro bajo las formalidades legales.

Al respecto, el detenido y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.