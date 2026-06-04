En distintos procedimientos demoran a un hombre y secuestran dos automóviles buscados por la Justicia

Primeramente, siendo las 08:00 horas, hallándose por Avenida Armenia y
calle Estados Unidos los citados efectivos divisaron a un automóvil – marca
Volkswagen Vento- sin la chapa patente colocada, por lo que, al proceder a su
identificación, el conductor aparentemente habría intentado evadirlos acelerando
su marcha, logrando ser interceptado por Avenida Gbor. Pujol y calle Jujuy,
donde fue identificado como un hombre mayor de edad, además, tras las primeras
averiguaciones, resulto que poseía un pedido de detención activo, por hallarse
sindicado como presunto autor de un hecho delictivo que se investiga, también,
luego de las consultas de rigor, el rodado presento una prohibición de circular
vigente, para lo cual, en el lugar colaboro personal de la Dirección de Tránsito,
realizando el secuestro preventivo correspondiente, quedando el vehículo a
disposición de los mismos.
El segundo procedimiento, se concretó alrededor de las 14:00 horas,
cuando el personal se encontraba por Avenida Cazadores Correntinos y calle
Renacimiento, donde realizando operativos de control vehicular, identificaron a
una persona a bordo de un vehículo automotor – marca Peugeot 207 Compac- y tras
las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto poseer un pedido de
secuestro vigente, hallándose presuntamente vinculado a un hecho delictivo que
se investiga por supuesta estafa, procediendo al secuestro bajo las
formalidades legales.
Al respecto, el detenido y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.