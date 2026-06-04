jueves, 4 de junio de 2026

En diversos procedimientos la Policía demoró a varias personas

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de distintas unidades policiales en el marco de recorridas de prevención y seguridad desplegados, lograron en diversos procedimientos la demora de varias personas.

El primer procedimiento lo realizaron alrededor de las 22:30 horas, cuando efectivos del GRIM III observaron a un sujeto alterando el orden público y ocasionando molestias a transeúntes en inmediaciones de las calles José María Rolón y Paraguay, por lo que, ante esta situación, los uniformados procedieron a su identificación y demora, tratándose de un hombre de 37 años de edad, quien no supo justificar su accionar.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 23:00 horas, personal del Grupo de Intervenciones Rápidas -G.I.R.- tras un requerimiento del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de dos personas merodeando entre los vehículos estacionados en inmediaciones de calles Belgrano y Don Bosco, por tal motivo los efectivos se dirigieron al lugar donde localizaron e identificaron a dos hombres mayores de edad cuyas características coincidían con las aportadas, lo cuales no pudiendo justificar su presencia en el lugar, fueron demorados.

Finalmente, en la madrugada de hoy, cerca de las 01:00 horas, efectivos del GRIM V tras un alerta radial por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto sustrayendo elementos de un comercio ubicado sobre avenida Maipú y calle Loreto, por ello los uniformados desplegaron una recorrida por la zona, logrando la localización e identificación de un hombre mayor de edad que se desplazaba en una bicicleta, además hallaron entre sus pertenencias un martillo tipo mazo cuya tenencia no pudo justificar, por lo que fue demorado.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las dependencias jurisdiccionales, donde se continúan con los trámites de rigor en cada caso.