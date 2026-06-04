En diversos procedimientos la Policía demoró a varias personas

Durante la noche de ayer y la
madrugada de hoy, efectivos de distintas unidades policiales en el marco de
recorridas de prevención y seguridad desplegados, lograron en diversos
procedimientos la demora de varias personas.
El primer procedimiento lo
realizaron alrededor de las 22:30 horas, cuando efectivos del GRIM III
observaron a un sujeto alterando el orden público y ocasionando molestias a
transeúntes en inmediaciones de las calles José María Rolón y Paraguay, por lo
que, ante esta situación, los uniformados procedieron a su identificación y
demora, tratándose de un hombre de 37 años de edad, quien no supo justificar su
accionar.
Posteriormente, siendo
aproximadamente las 23:00 horas, personal del Grupo de Intervenciones Rápidas
-G.I.R.- tras un requerimiento del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la
presencia de dos personas merodeando entre los vehículos estacionados en inmediaciones
de calles Belgrano y Don Bosco, por tal motivo los efectivos se dirigieron al
lugar donde localizaron e identificaron a dos hombres mayores de edad cuyas
características coincidían con las aportadas, lo cuales no pudiendo justificar
su presencia en el lugar, fueron demorados.
Finalmente, en la madrugada de
hoy, cerca de las 01:00 horas, efectivos del GRIM V tras un alerta radial por
el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto
sustrayendo elementos de un comercio ubicado sobre avenida Maipú y calle Loreto,
por ello los uniformados desplegaron una recorrida por la zona, logrando la
localización e identificación de un hombre mayor de edad que se desplazaba en
una bicicleta, además hallaron entre sus pertenencias un martillo tipo mazo
cuya tenencia no pudo justificar, por lo que fue demorado.