En operativos de prevención demoraron a cuatro personas, dos tenian pedido de localización

El primer procedimiento fue
realizado pasada la medianoche, cuando los citados efectivos se encontraban por
Avenida Costanera y calle Quevedo, donde visualizaron a una persona molestando
a los transeúntes del lugar aparentemente bajo los efectos de algún tipo de
sustancia y/o estupefaciente, por lo que, al ser identificado de 32 años de
edad, tras las primeras averiguaciones, resultó poseer un pedido de
localización activo, siendo demorado.
De igual forma, cerca de las
01:00 horas, hallándose por calles Junin y Tucumán, el personal diviso en las
afueras de un local comercial a dos hombres en aparente estado de ebriedad,
tras ser identificados de 34 y 41 años de edad y luego de las correspondientes
averiguaciones ambos poseían antecedentes policiales y uno de ellos un pedido
de localización activo, por lo que, fueron demorados.
Por último, pasadas las 03:00
horas, fueron alertados vía radial de que por calle Cabildo a la altura 3000
aproximadamente, habrían personas dentro de un inmueble con aparentes
intenciones delictivas y de manera inmediata acudieron al lugar, ingresando a
la vivienda con autorización del morador, logrando demorar a una persona en el
interior, siendo identificada de 34 años de edad.
Los demorados fueron puestos a
disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a las comisarias
jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de cada caso.