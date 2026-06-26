viernes, 26 de junio de 2026

En operativos de prevención demoraron a cuatro personas, dos tenian pedido de localización

En la madrugada de ayer 25-06-26, efectivos policiales del Comando Patrulla Movil y Motorizada realizando patrullajes preventivos, con la colaboración del S.I.S. 911, realizaron distintos procedimientos y demoraron a varias personas.

El primer procedimiento fue realizado pasada la medianoche, cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Costanera y calle Quevedo, donde visualizaron a una persona molestando a los transeúntes del lugar aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia y/o estupefaciente, por lo que, al ser identificado de 32 años de edad, tras las primeras averiguaciones, resultó poseer un pedido de localización activo, siendo demorado.

De igual forma, cerca de las 01:00 horas, hallándose por calles Junin y Tucumán, el personal diviso en las afueras de un local comercial a dos hombres en aparente estado de ebriedad, tras ser identificados de 34 y 41 años de edad y luego de las correspondientes averiguaciones ambos poseían antecedentes policiales y uno de ellos un pedido de localización activo, por lo que, fueron demorados.

Por último, pasadas las 03:00 horas, fueron alertados vía radial de que por calle Cabildo a la altura 3000 aproximadamente, habrían personas dentro de un inmueble con aparentes intenciones delictivas y de manera inmediata acudieron al lugar, ingresando a la vivienda con autorización del morador, logrando demorar a una persona en el interior, siendo identificada de 34 años de edad.

Los demorados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de cada caso.