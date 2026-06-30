martes, 30 de junio de 2026

En recorridas de prevención demoraron a un hombre con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 29-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales.

El procedimiento fue concretado alrededor de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calles Las Dalilas y Ballerini, donde visualizaron a una persona causando disturbios en la vía pública y generando intranquilidad en la zona, por lo que, fue identificado como mayor de edad y tras las correspondientes averiguaciones, resultó registrar antecedentes policiales, siendo demorado posteriormente.

Al respecto, el hombre fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.