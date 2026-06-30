En recorridas de prevención demoraron a un hombre con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 29-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales.
El procedimiento fue concretado
alrededor de las 16:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por
calles Las Dalilas y Ballerini, donde visualizaron a una persona causando
disturbios en la vía pública y generando intranquilidad en la zona, por lo que,
fue identificado como mayor de edad y tras las correspondientes averiguaciones,
resultó registrar antecedentes policiales, siendo demorado posteriormente.
Al respecto, el hombre fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.