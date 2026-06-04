En recorridas de prevención la Policía demoró a un hombre y secuestró dos armas blancas

En horas de la tarde de ayer 03-06-26, efectivos policiales dependientes del Comando Patrullas, tras hallarse realizando recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles Reconquista y Necochea se encontraba un sujeto ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.
Por tal motivo, de manera
inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde procedieron a la
identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad,
quien, además, poseía en su poder dos armas blancas -un chuchillo tipo carnicero
y otro tipo tramontina- por lo que fueron secuestrados de manera preventiva.
El demorado junto a las armas blancas fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional Décimo Novena, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes al respecto.