En siniestro vial tres personas resultaron con lesiones graves

Según la información inicial
obtenida, el hecho se registro alrededor de las 19:30 horas, donde por causas y
circunstancias que se investigan habrían colisionado dos rodados, una
motocicleta – marca Honda GLH 150cc.- en la cual circulaban a bordo dos jóvenes
– de 18 y 20 años de edad-, y una motocicleta – de marca Honda Wave
110cc.- guiada por un hombre – de 38
años de edad-, al respecto, todos fueron auxiliados y trasladados al Hospital
Escuela, donde posteriormente informaron que presentarían lesiones de carácter
grave.
En tanto, en el lugar se realizan
las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal,
continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.