domingo, 7 de junio de 2026

En siniestro vial tres personas resultaron con lesiones graves

En la tarde de ayer 06-06-26, efectivos policiales de la Comisaria 20º Urbana, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional Nº 12 y Avenida Maipú, el cual tuvo como protagonistas a dos motocicletas, resultando tres personas lesionadas gravemente.

Según la información inicial obtenida, el hecho se registro alrededor de las 19:30 horas, donde por causas y circunstancias que se investigan habrían colisionado dos rodados, una motocicleta – marca Honda GLH 150cc.- en la cual circulaban a bordo dos jóvenes – de 18 y 20 años de edad-, y una motocicleta – de marca Honda Wave 110cc.-  guiada por un hombre – de 38 años de edad-, al respecto, todos fueron auxiliados y trasladados al Hospital Escuela, donde posteriormente informaron que presentarían lesiones de carácter grave.

En tanto, en el lugar se realizan las diligencias correspondientes con la intervención de la Unidad Fiscal, continuando con los tramites de rigor en la citada dependencia.