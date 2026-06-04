En tareas de prevención la Policía demoró a un joven y secuestró una moto de dudosa procedencia

Ayer 03-06-26, en horas de la tarde, efectivos policiales dependientes del GRIM IIIº, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención, observaron a un sujeto circulando a bordo de una motocicleta de 125cc, si dominio colocado, observando detenidamente a transeúntes.
Por tal motivo, se realizó un seguimiento, logrando por
calles Paraguay entre Belgrano y Mariano Moreno identificar y demorar al mismo,
tratándose de un mayor de 21 años, quien al momento del procedimiento manifestó
no poseerlas documentaciones que acredite la propiedad del rodado, por lo que
fue secuestrado de manera preventiva.
Al respecto, la persona demorada y el rodado secuestrado
fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de
continuar con las diligencias del caso.