En tareas de prevención la Policía secuestró una moto y una batería de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos alrededor de las 18:30 horas, cuando encontrándose por en
inmediaciones de las calles Rafael Barrios y Toledo, en uno de los pasillos de
la zona observaron a un grupo de personas, quienes al notar la presencia
policial huyeron en distintas direcciones, dejando abandonado en el lugar una
motocicleta - 110cc. -, la cual se observaba con partes faltantes y signos de
violencia en el tambor de ignición, además, una batería de automóvil, los
cuales fueron secuestrados preventivamente, a fin de tratar de establecer la
procedencia de los mismos.
Los elementos fueron trasladados
a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.