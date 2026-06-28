domingo, 28 de junio de 2026

En tareas de prevención la Policía secuestró una moto y una batería de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 27-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Tercera Urbana realizando patrullajes preventivos e identificación de personas, hallaron y secuestraron en la vía pública, varias cosas de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos alrededor de las 18:30 horas, cuando encontrándose por en inmediaciones de las calles Rafael Barrios y Toledo, en uno de los pasillos de la zona observaron a un grupo de personas, quienes al notar la presencia policial huyeron en distintas direcciones, dejando abandonado en el lugar una motocicleta - 110cc. -, la cual se observaba con partes faltantes y signos de violencia en el tambor de ignición, además, una batería de automóvil, los cuales fueron secuestrados preventivamente, a fin de tratar de establecer la procedencia de los mismos.

Los elementos fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.