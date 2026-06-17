En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 4, en horas de la tarde de ayer 16-06-26, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas identificaron y demoraron a un hombre que se encontraba merodeando, observando los domicilios y ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 19:30 horas, por inmediaciones de calles Yatay y El
Ceibo, donde identificaron a un mayor de 27 años de edad, quien no supo
justificar su permanecía en la zona.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias del caso.