miércoles, 17 de junio de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por merodeo

Personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 4, en horas de la tarde de ayer 16-06-26, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas identificaron y demoraron a un hombre que se encontraba merodeando, observando los domicilios y ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.

El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 19:30 horas, por inmediaciones de calles Yatay y El Ceibo, donde identificaron a un mayor de 27 años de edad, quien no supo justificar su permanecía en la zona.

El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.