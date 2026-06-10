En un control vehicular la Policía demoró a un hombre y secuestró una moto con documentaciones apócrifas

Hoy 10-06-26, en horas del mediodía, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Octava, momentos en que realizaban control vehicular e identificación de personas, lograron la demora de un hombre mayor de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta cuyas documentaciones serian apócrifas.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 12:30 horas, por inmediaciones de calles San Francisco y
Thames, donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien
circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda CB 250 Twister- el cual, al
solicitarle las documentaciones correspondientes se pudo observar que a simple
vista poseían signos de ser apócrifas.
Por tal motivo, se procedió a la
demora del conductor y al secuestro del rodado a fin de establecer el origen
del mismo, siendo trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a
cabo las diligencias correspondientes.