miércoles, 10 de junio de 2026

En un control vehicular la Policía demoró a un hombre y secuestró una moto con documentaciones apócrifas

Hoy 10-06-26, en horas del mediodía, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Octava, momentos en que realizaban control vehicular e identificación de personas, lograron la demora de un hombre mayor de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta cuyas documentaciones serian apócrifas.

El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 12:30 horas, por inmediaciones de calles San Francisco y Thames, donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda CB 250 Twister- el cual, al solicitarle las documentaciones correspondientes se pudo observar que a simple vista poseían signos de ser apócrifas.

Por tal motivo, se procedió a la demora del conductor y al secuestro del rodado a fin de establecer el origen del mismo, siendo trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes.