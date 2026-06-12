viernes, 12 de junio de 2026

En un descampado la Policía halló una motocicleta robada

En horas de la siesta de ayer 11-06-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, realizando recorridas en prevención de ilícitos, hallaron y secuestraron una motocicleta, la cual estaría presuntamente vinculada a un hecho que se investiga.

El procedimiento se concreto cuando el personal se encontraba por calles Juana de Ibarbourou y Edgar, donde al observar un descampado visualizaron una motocicleta – marca Gilera Smash-, procediendo al secuestro de la misma. Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto encontrarse con pedido de secuestro por parte de una dependencia del área capital.

Al respecto, la motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.