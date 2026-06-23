martes, 23 de junio de 2026

Esquina: La Policía desbarató una banda dedicada al narcomenudeo

En la madrugada del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de las Comisarias de Distrito Primera y Segunda de Esquina, en el marco de un legajo judicial que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, aprehendieron a catorce personas y secuestraron varios elementos y rodados que tendrían relación a la causa que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en Avenida 9 de Julio al 800 aproximadamente de esa ciudad, lugar donde al momento de la irrupción, pusieron resistencia dándose a la fuga por los techos, tapando su huida con disparos de arma de fuego hacia el personal policial, no resultando nadie lesionado.

En este contexto, gracias al cerrojo de seguridad alrededor del domicilio allanado, se logró atrapar a los integrantes de la banda que huyeron, procediéndose de esta manera a la aprehensión de una mujer y trece hombres -todos mayores de edad-, asimismo se halló y secuestro sustancia blanquecina y de origen vegetal, diez motocicletas de distintas cilindradas y marcas, tres bicicletas, un automóvil -marca Chevrolet modelo Corsa, elementos varios de cortes, dinero en efectivo, quince teléfonos celulares, tarjetas de créditos y débitos.

Las personas aprehendidas junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladadas a la dependencia policial correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.