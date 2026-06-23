Esquina: La Policía desbarató una banda dedicada al narcomenudeo

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en Avenida 9 de Julio al 800
aproximadamente de esa ciudad, lugar donde al momento de la irrupción, pusieron
resistencia dándose a la fuga por los techos, tapando su huida con disparos de
arma de fuego hacia el personal policial, no resultando nadie lesionado.
En este contexto, gracias al
cerrojo de seguridad alrededor del domicilio allanado, se logró atrapar a los
integrantes de la banda que huyeron, procediéndose de esta manera a la
aprehensión de una mujer y trece hombres -todos mayores de edad-, asimismo se
halló y secuestro sustancia blanquecina y de origen vegetal, diez motocicletas
de distintas cilindradas y marcas, tres bicicletas, un automóvil -marca
Chevrolet modelo Corsa, elementos varios de cortes, dinero en efectivo, quince
teléfonos celulares, tarjetas de créditos y débitos.
Las personas aprehendidas junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladadas a la dependencia policial correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.