sábado, 27 de junio de 2026

Esquina: La Policía recuperó un televisor que fue denunciado como sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Esquina, en el marco de una causa judicial que se investiga en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones, tras realizar amplias labores investigativas, recuperaron un televisor que fue denunciado como sustraído recientemente.

Las distintas tareas investigativas llevo a los citados efectivos a concretar el procedimiento en una vivienda ubicada en inmediaciones del barrio 90 viviendas de la citada ciudad, lugar donde secuestraron un Smart Tv – marca Hisense, de 43”- elemento que habría sido adquirido por una persona aparentemente de buena fe y el cual, entrego de manera voluntaria.

Posteriormente, lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.