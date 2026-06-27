Esquina: La Policía recuperó un televisor que fue denunciado como sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Esquina, en el marco de una causa judicial que se investiga en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones, tras realizar amplias labores investigativas, recuperaron un televisor que fue denunciado como sustraído recientemente.
Las distintas tareas
investigativas llevo a los citados efectivos a concretar el procedimiento en
una vivienda ubicada en inmediaciones del barrio 90 viviendas de la citada
ciudad, lugar donde secuestraron un Smart Tv – marca Hisense, de 43”- elemento
que habría sido adquirido por una persona aparentemente de buena fe y el cual,
entrego de manera voluntaria.
Posteriormente, lo recuperado fue
puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde
se continuaron con los tramites de rigor.