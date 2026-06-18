Esquina: Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

Primeramente, dando cumplimiento
a un oficio judicial, encontrándose de recorridas por el Barrio Bicentenario de
la citada localidad, procedieron a la identificación y posterior detención de
un hombre – alias Cabeza-, quien estaría presuntamente vinculado a un hecho que
se investiga.
De igual forma, luego de haber
tomado conocimiento de un hecho delictivo, donde personas de identidad
desconocida habrían ingresado a una vivienda y sustraída varios elementos, tras
iniciar amplias labores investigativas, lograron recuperar una freidora de aire
-marca nappo-, una mochila de cuero, un secador de pelo -marca philips-, una
billetera, dos alargues, una afeitadora eléctrica -marca philips-, una plancha
-marca philips-, una pava eléctrica -marca philips- y un machete -marca
bellota-, entre otras cosas, los cuales presuntamente guardarían relación con
el hecho.
Al respecto, el detenido y lo
recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada
dependencia.