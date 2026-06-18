jueves, 18 de junio de 2026

Esquina: Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

En la jornada de ayer 17-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Esquina, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de diferentes legajos judiciales que se investigan, realizaron dos procedimientos que concluyeron en la detención de un hombre y el secuestro de varias cosas que fueran denunciadas como sustraídas.

Primeramente, dando cumplimiento a un oficio judicial, encontrándose de recorridas por el Barrio Bicentenario de la citada localidad, procedieron a la identificación y posterior detención de un hombre – alias Cabeza-, quien estaría presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.

De igual forma, luego de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo, donde personas de identidad desconocida habrían ingresado a una vivienda y sustraída varios elementos, tras iniciar amplias labores investigativas, lograron recuperar una freidora de aire -marca nappo-, una mochila de cuero, un secador de pelo -marca philips-, una billetera, dos alargues, una afeitadora eléctrica -marca philips-, una plancha -marca philips-, una pava eléctrica -marca philips- y un machete -marca bellota-, entre otras cosas, los cuales presuntamente guardarían relación con el hecho.

Al respecto, el detenido y lo recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.