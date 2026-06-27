Esquina: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, posibilitó a los efectivos a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado por Ruta Nacional 12 acceso a la citada
localidad, lugar donde se procedió a la aprehensión de un hombre -mayor de
edad-, quien estaría sindicado como el presunto autor de hecho, además, se
realizó al secuestro preventivo bajo las formalidades legales de; dos bombas de
aguas, un caloventor, un termo -marca Stanley-, un alargue, dos silletas y una
pava eléctrica -marca ATMA-, los cuales fueron denunciados como
sustraídos.
La persona aprehendida junto a
todo lo recuperado, fueron puesto a disposición de la Justicia y trasladadas a
la dependencia policial correspondiente, donde se prosiguieron con los trámites
del caso.