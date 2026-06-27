sábado, 27 de junio de 2026

Esquina: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Durante la jornada de ayer 26-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Esquina, en el marco de un legajo judicial que se encuentra en trámite, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, aprehendieron a un hombre y secuestraron varios elementos, que tendrían relación a la causa que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, posibilitó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por Ruta Nacional 12 acceso a la citada localidad, lugar donde se procedió a la aprehensión de un hombre -mayor de edad-, quien estaría sindicado como el presunto autor de hecho, además, se realizó al secuestro preventivo bajo las formalidades legales de; dos bombas de aguas, un caloventor, un termo -marca Stanley-, un alargue, dos silletas y una pava eléctrica -marca ATMA-, los cuales fueron denunciados como sustraídos. 

La persona aprehendida junto a todo lo recuperado, fueron puesto a disposición de la Justicia y trasladadas a la dependencia policial correspondiente, donde se prosiguieron con los trámites del caso.