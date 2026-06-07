General Paz: Encontraron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado en una laguna

Al respecto, de manera inmediata
los citados efectivos acudieron al lugar, donde según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 15:30 horas, momentos
en que un grupo de 4 hombres se encontraban aparentemente cazando y al ingresar
a las aguas, uno de ellos -de apellido Arguello de 39 años - por causas que aún
se desconocen habría desaparecido de la mencionada laguna.
Es así, que de forma inmediata
junto a la valiosa colaboración de personal del grupo GERYS de Bomberos de la
Policía de Corrientes, familiares y vecinos del lugar, iniciaron los trabajos
de búsqueda, logrando finalmente en la mañana de ayer 06-06-26, hallar el cuerpo
sin vida del hombre, el cual fue sometido al examen médico y posteriormente
entregado a sus familiares para la correspondiente exequias.
Al respecto, de todo ello se puso
en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada
dependencia, se realizaron las diligencias de rigor que corresponden.