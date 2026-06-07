domingo, 7 de junio de 2026

General Paz: Encontraron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado en una laguna

En la tarde del viernes 05-06-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito General Paz tomaron conocimiento sobre un hecho registrado en Colonia Romero -Dpto. de Gral Paz-, más precisamente en una laguna Conocida como "El Cacique", dónde un hombre habría desaparecido de la superficie acuática.

Al respecto, de manera inmediata los citados efectivos acudieron al lugar, donde según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 15:30 horas, momentos en que un grupo de 4 hombres se encontraban aparentemente cazando y al ingresar a las aguas, uno de ellos -de apellido Arguello de 39 años - por causas que aún se desconocen habría desaparecido de la mencionada laguna.    

Es así, que de forma inmediata junto a la valiosa colaboración de personal del grupo GERYS de Bomberos de la Policía de Corrientes, familiares y vecinos del lugar, iniciaron los trabajos de búsqueda, logrando finalmente en la mañana de ayer 06-06-26, hallar el cuerpo sin vida del hombre, el cual fue sometido al examen médico y posteriormente entregado a sus familiares para la correspondiente exequias.

Al respecto, de todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia, se realizaron las diligencias de rigor que corresponden.