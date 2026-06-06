sábado, 6 de junio de 2026

Golpe al narcomenudeo en Goya: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay dos personas demoradas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito 6ta. de Goya en conjunto con el G.T.O. y el personal de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto narcomenudeo- con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron cocaína, marihuana y otras cosas. Por el hecho, dos personas se encuentran a disposición de la justicia.

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda ubicada en el barrio Itati de la citada ciudad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de una sustancia de origen vegetal y una sustancia blanca compacta, las cuales, tras los correspondientes test orientativos, arrojaron resultado positivo para cannabis sativa – marihuana- y clorhidrato de cocaína, también, tres teléfonos celulares, una motocicleta – marca Yamaha XTZ 125cc.- y dinero en efectivo, además, detuvieron a dos personas, presuntamente vinculadas al hecho.

Al respecto, los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.