Golpe al narcomenudeo en Goya: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay dos personas demoradas

El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada en el barrio Itati de la citada ciudad,
donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de una sustancia
de origen vegetal y una sustancia blanca compacta, las cuales, tras los correspondientes
test orientativos, arrojaron resultado positivo para cannabis sativa –
marihuana- y clorhidrato de cocaína, también, tres teléfonos celulares, una
motocicleta – marca Yamaha XTZ 125cc.- y dinero en efectivo, además, detuvieron
a dos personas, presuntamente vinculadas al hecho.
Al respecto, los detenidos junto
a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron
con los tramites de rigor.