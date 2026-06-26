viernes, 26 de junio de 2026

Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Cinco allanamientos, más de dos kilos de droga secuestrada y seis personas demoradas

Efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional N°4 Paso de los Libres, tras varios meses de una minuciosa investigación llevada adelante, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes y bajo las directivas del Juzgado de Garantías y la Fiscalía interviniente, se concretó un importante operativo que permitió desarticular distintos puntos de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Paso de los Libres.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde de ayer, oportunidad en la que se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento de manera simultánea, con la participación de efectivos de dicha División, Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), GRIM, Canes K-9, brigadas de investigaciones y personal de distintas dependencias policiales todos de esa ciudad, totalizando un despliegue de aproximadamente 80 efectivos, ocho móviles y cuatro motocicletas.

Como resultado de los procedimientos se logró el secuestro de más de 60 gramos de cocaína, distribuidos entre dosis listas para la venta y envoltorios destinados al fraccionamiento, además de 1,859 gramos de marihuana, entre dosis y panes compactados.

Asimismo, fueron incautados $4.061.080 en efectivo, 25 teléfonos celulares, cuatro notebooks, dos revólveres calibre .38 con municiones, una balanza de precisión y otros elementos de interés para la investigación.

En el marco de los allanamientos fueron aprehendidas seis personas, de 75, 63, 44, 42, 33 y 28 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la organización investigada y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.