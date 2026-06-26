Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Cinco allanamientos, más de dos kilos de droga secuestrada y seis personas demoradas

El procedimiento se desarrolló
durante la tarde de ayer, oportunidad en la que se ejecutaron cinco órdenes de
allanamiento de manera simultánea, con la participación de efectivos de dicha
División, Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), GRIM, Canes K-9, brigadas de
investigaciones y personal de distintas dependencias policiales todos de esa
ciudad, totalizando un despliegue de aproximadamente 80 efectivos, ocho móviles
y cuatro motocicletas.
Como resultado de los
procedimientos se logró el secuestro de más de 60 gramos de cocaína,
distribuidos entre dosis listas para la venta y envoltorios destinados al
fraccionamiento, además de 1,859 gramos de marihuana, entre dosis y panes
compactados.
Asimismo, fueron incautados
$4.061.080 en efectivo, 25 teléfonos celulares, cuatro notebooks, dos
revólveres calibre .38 con municiones, una balanza de precisión y otros
elementos de interés para la investigación.
En el marco de los allanamientos
fueron aprehendidas seis personas, de 75, 63, 44, 42, 33 y 28 años de edad,
quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las
actuaciones para determinar el alcance de la organización investigada y la responsabilidad
de cada uno de los involucrados.