domingo, 7 de junio de 2026

Goya: En control policial la Policía detectó irregularidades en el traslado de hacienda de bovinos

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, en el marco de operativos de prevención y contralor, realizaron un procedimiento sobre Ruta Nacional N° 12, donde secuestraron un transporte de hacienda que presento irregularidades al momento de la inspección.

El procedimiento se concretó cuando realizando el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de un camión que trasladaba animales bovinos y al momento del registro correspondiente, detectaron que cinco de los animales trasladados carecían de la marca obligatoria de propiedad, procediendo al secuestro de los mismos, siendo posteriormente trasladados para su resguardo y sometidos a una revisión individual por parte del veterinario policial con el fin de determinar su situación y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.

De todo ello, se puso en conocimiento de las autoridades competentes, continuándose con las diligencias de rigor.