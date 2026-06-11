Goya: La Policía recuperó herramientas y maquinarias denunciadas como sustraídas

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Cuarta de Goya, dependiente de la Unidad Regional II, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar diversas herramientas y maquinarias eléctricas que habían sido denunciadas como sustraídas en el marco de una causa por supuesto robo.
El procedimiento se llevó a cabo
en el marco de actuaciones iniciadas por una denuncia radicada por una mujer
mayor de edad, y tras lo cual, como resultado de las distintas diligencias, y
tareas investigativas desarrolladas, se logró localizar y secuestrar varios
elementos, entre ellos, soldador, taladro, moladora y equipo de sonido los
cuales serían de interés para la causa, los cuales fueron puestos a resguardo
en la dependencia policial.
Al respecto, los objetos
recuperados fueron restituidos a su legítima propietaria una vez cumplidos los
trámites judiciales correspondientes, continuándose con las diligencias
tendientes al total esclarecimiento del hecho.