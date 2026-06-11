jueves, 11 de junio de 2026

Goya: La Policía recuperó herramientas y maquinarias denunciadas como sustraídas

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Cuarta de Goya, dependiente de la Unidad Regional II, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar diversas herramientas y maquinarias eléctricas que habían sido denunciadas como sustraídas en el marco de una causa por supuesto robo.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de actuaciones iniciadas por una denuncia radicada por una mujer mayor de edad, y tras lo cual, como resultado de las distintas diligencias, y tareas investigativas desarrolladas, se logró localizar y secuestrar varios elementos, entre ellos, soldador, taladro, moladora y equipo de sonido los cuales serían de interés para la causa, los cuales fueron puestos a resguardo en la dependencia policial.

Al respecto, los objetos recuperados fueron restituidos a su legítima propietaria una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes, continuándose con las diligencias tendientes al total esclarecimiento del hecho.