La Policía recuperó un lavatorio sustraído de una capilla en Goya

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Cuarta de Goya en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en turno, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en la capilla San Ramon de esa localidad, donde persona desconocida sustrajo un lavatorio.
Por el hecho, los mencionados
efectivos lograron determinar que en la jornada de ayer 09-06-26 por calle
Jujuy al 1.000 aproximadamente se encontraba un hombre ofreciendo para la venta
un elemento con similares características al denunciado como sustraído, por lo
que de forma inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del
mismo y al secuestro del elemento, el cual tras las averiguaciones
correspondientes se logró determinar que efectivamente se trataría del mismo
sustraído días atrás.
El elemento recuperado y el demorado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.