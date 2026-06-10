miércoles, 10 de junio de 2026

La Policía recuperó un lavatorio sustraído de una capilla en Goya

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Cuarta de Goya en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en turno, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en la capilla San Ramon de esa localidad, donde persona desconocida sustrajo un lavatorio.

Por el hecho, los mencionados efectivos lograron determinar que en la jornada de ayer 09-06-26 por calle Jujuy al 1.000 aproximadamente se encontraba un hombre ofreciendo para la venta un elemento con similares características al denunciado como sustraído, por lo que de forma inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo y al secuestro del elemento, el cual tras las averiguaciones correspondientes se logró determinar que efectivamente se trataría del mismo sustraído días atrás.

El elemento recuperado y el demorado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.