Goya: La Policía recuperó un secarropa denunciado como sustraído

Efectivos policiales dependientes de la comisaria de Distrito Tercera de Goya, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado en la madrugada de ayer, en un domicilio ubicado en esa localidad, donde persona desconocida sustrajo un secarropa.
Por el hecho, los mencionados
efectivos finalmente lograron hallar y recuperar el mencionado elemento el cual
fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada
dependencia.
Posteriormente, bajo las
formalidades legales se procedió a la entrega del elemento a su correspondiente
propietario.