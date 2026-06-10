miércoles, 10 de junio de 2026

Goya: La Policía recuperó un secarropa denunciado como sustraído

Efectivos policiales dependientes de la comisaria de Distrito Tercera de Goya, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado en la madrugada de ayer, en un domicilio ubicado en esa localidad, donde persona desconocida sustrajo un secarropa.

Por el hecho, los mencionados efectivos finalmente lograron hallar y recuperar el mencionado elemento el cual fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada dependencia.

Posteriormente, bajo las formalidades legales se procedió a la entrega del elemento a su correspondiente propietario.