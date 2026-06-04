Goya: Un motociclista murió al chocar contra un montículo de tierra

Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 19:00 horas y tuvo
como protagonista a una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, conducida
por un hombre de apellido Fragnul de 49 años de edad, el cual por causas y
circunstancias que se tratan de establecer, habría colisionado contra un
montículo de tierra, lo que produjo la perdida del control del rodado, cayendo
sobre la cinta asfáltica.
A consecuencia de este siniestro
este hombre fue auxiliado y trasladado hasta el hospital local donde momentos
más tardes se produjo su fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas.
Al respecto, en la citada
comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la
Unidad Fiscal de Investigación.