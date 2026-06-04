jueves, 4 de junio de 2026

Goya: Un motociclista murió al chocar contra un montículo de tierra

En horas de la noche de ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, tomaron conocimiento que se habría registrado un siniestro vial sobre Avenida Sarmiento y calle José Gómez de esa ciudad, resultando un hombre con lesiones de carácter grave y que luego le produjeron la muerte.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 19:00 horas y tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, conducida por un hombre de apellido Fragnul de 49 años de edad, el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habría colisionado contra un montículo de tierra, lo que produjo la perdida del control del rodado, cayendo sobre la cinta asfáltica.

A consecuencia de este siniestro este hombre fue auxiliado y trasladado hasta el hospital local donde momentos más tardes se produjo su fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas.

Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.