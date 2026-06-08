lunes, 8 de junio de 2026

Hallaron casi 200 Millones de pesos en un auto que chocó contra retroexcavadora en Esquina


Con el correr de las horas, el grave siniestro vial ocurrido este lunes por la mañana en el acceso norte de la ciudad de Esquina comenzó a destapar un entramado policial de ribetes escandalosos. Según datos la suma de dinero en efectivo hallada oculta dentro del Toyota Corolla que chocó contra la retroexcavadora municipal se acercaría a los 200 millones de pesos.

​El hallazgo inicial en el torpedo del rodado fue solo la punta del iceberg. Trasladado el vehículo a la Comisaría Primera, los peritajes exhaustivos ordenados por el fiscal de instrucción, Dr. Javier Mosquera, y coordinados junto al comisario mayor Ramón Ruggeri, revelaron que el coche era literalmente una "caja fuerte" con ruedas: los millonarios fondos estaban prolijamente camuflados abajo del tapizado, en los costados y en los paneles de las puertas.

​Fajos al vacío y sellos bancarios
​Un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores y que ya está en manos de la Justicia Federal, es la modalidad del empaque. Los fajos de billetes se encontraban embalados y termosellados al vacío en bolsas de nylon, un método frecuentemente utilizado para proteger el papel de la humedad y evitar su deterioro. 

Además, trascendió de manera extraoficial que el dinero contaría con fajas y sellos pertenecientes al Banco de Formosa, sumando un nuevo interrogante a la ruta del efectivo, ya que los dos ocupantes son oriundos de Resistencia (Chaco) y presuntamente se dirigían a Buenos Aires.

​¿Una falsa denuncia para distraer?
​La investigación también avanzó sobre los dichos del acompañante, quien permanece internado y lúcido en el Hospital San Roque. En un primer momento, el sujeto había reclamado con insistencia la supuesta pérdida de un bolso o maletín con dinero dentro del habitáculo.

​Sin embargo, las sospechas policiales apuntan ahora a que habría sido una burda maniobra de distracción. El objetivo del herido habría sido concentrar la atención de los uniformados en la búsqueda de un elemento externo en el lugar del hecho para evitar, de ese modo, que la policía procediera a requisar y desarmar por completo el interior del automóvil.

Con datos de TN Esquina