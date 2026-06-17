Incendio de vivienda provocó importantes daños materiales y el rescate de un hombre

Según la información inicial
obtenida, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego acudieron
al lugar tras ser alertados sobre un incendio de tipo declarado en el inmueble.
Una vez allí, constataron la magnitud del siniestro y procedieron al despliegue
de líneas de ataque, logrando sofocar las llamas luego de una intensa labor
bomberil.
Como consecuencia del hecho, se
registraron importantes daños materiales, resultando totalmente afectadas dos
habitaciones de la vivienda, con destrucción de mobiliario, instalaciones
eléctricas, aberturas, estructuras de madera y otros elementos.
Asimismo, durante las tareas de
emergencia, personal de Bomberos logró rescatar a un hombre -mayor de edad-,
quien se encontraba imposibilitado de abandonar el inmueble por sus propios
medios. Posteriormente fue asistido por personal del servicio de emergencias
107.
De acuerdo con las primeras
diligencias y averiguaciones, se presume que el foco ígneo se habría originado
presumiblemente por una vela que habría quedado encendida, aunque las causas
serán determinadas mediante el correspondiente informe técnico pericial.
En el lugar también trabajaron
efectivos policiales de la Comisaría jurisdiccional, personal de Bomberos
Voluntarios y servicios de emergencia. Al respecto, continúan las diligencias
de rigor para establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo
el siniestro.