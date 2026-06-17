miércoles, 17 de junio de 2026

Incendio de vivienda provocó importantes daños materiales y el rescate de un hombre

En horas de la madrugada de hoy 17-06-26, pasada la medianoche, se registró un incendio de importantes proporciones en una vivienda ubicada por calle los comenchingones, de esta ciudad.

Según la información inicial obtenida, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego acudieron al lugar tras ser alertados sobre un incendio de tipo declarado en el inmueble. Una vez allí, constataron la magnitud del siniestro y procedieron al despliegue de líneas de ataque, logrando sofocar las llamas luego de una intensa labor bomberil.

Como consecuencia del hecho, se registraron importantes daños materiales, resultando totalmente afectadas dos habitaciones de la vivienda, con destrucción de mobiliario, instalaciones eléctricas, aberturas, estructuras de madera y otros elementos.

Asimismo, durante las tareas de emergencia, personal de Bomberos logró rescatar a un hombre -mayor de edad-, quien se encontraba imposibilitado de abandonar el inmueble por sus propios medios. Posteriormente fue asistido por personal del servicio de emergencias 107.

De acuerdo con las primeras diligencias y averiguaciones, se presume que el foco ígneo se habría originado presumiblemente por una vela que habría quedado encendida, aunque las causas serán determinadas mediante el correspondiente informe técnico pericial.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales de la Comisaría jurisdiccional, personal de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. Al respecto, continúan las diligencias de rigor para establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el siniestro.