Intensa búsqueda de la joven que se habría arrojado al río Paraná

COMUNICADO OFICIAL
En relación con la imagen difundida en redes sociales sobre la desaparición de una joven de 19 años oriunda de Monte Caseros, la cual se viralizó ampliamente durante las últimas horas, la Policía de Corrientes informa que tomó conocimiento del hecho a través del Sistema Integral de Seguridad 911, donde se reportó que, en horas de la noche del pasado jueves 25 de junio, una mujer se habría arrojado a las aguas del río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.
A partir de dicha información, se
iniciaron de oficio las actuaciones por desaparición de persona, con
intervención de las autoridades judiciales competentes.
En el marco de la investigación,
se procedió al análisis de las secuencias fílmicas registradas por las cámaras
de seguridad del puente, las cuales fueron puestas a disposición de la
autoridad fiscal interviniente. Asimismo, se recibió comparendo de familiares y
testimonios de personas que habitualmente se encuentran en la zona (Ángeles del
Puente), lográndose además el reconocimiento por parte de familiares de prendas
de vestir que serían compatibles con las utilizadas por la joven.
Ante esta situación, personal de
la Prefectura Naval Argentina lleva adelante un intenso operativo de búsqueda
en las aguas del citado río, con el objetivo de dar con su paradero.
En forma paralela, la Comisaría Segunda Urbana continúa con las diligencias investigativas y actuaciones de rigor, en coordinación con la autoridad judicial interviniente, a fin de esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.