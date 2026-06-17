miércoles, 17 de junio de 2026

Intensos operativos de contralor en diferentes puntos de la ciudad

En el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, durante la jornada de ayer y madrugada de hoy 17-06-26, se llevaron adelante diversos operativos preventivos en distintos sectores de la ciudad de Corrientes, con la participación de personal de Comisarías, Comando de Patrulla, Grupos GRIM, G.I.R., G.T.O. y otras unidades especiales.

Uno de los despliegues se desarrolló, ayer entre las 18:00 y las 20:00 horas, se desarrolló un amplio Operativo Integral en jurisdicción de la Comisaría Décimo Octava, con participación de distintas unidades operativas y grupos especiales. Como resultado se produjo la demora de nueve personas que no contaban con documentación que acreditara su identidad y el secuestro preventivo de tres motocicletas ya que sus ocupantes no pudieron acreditar propiedad.

Por otra parte, en jurisdicción de la comisaría décimo novena urbana, a partir de las 23.30 horas, implementaron operativos de control de vehículos e identificación de personas, en diferentes sectores de dicha jurisdicción, para lo cual contaron con la colaboración de personal del comando de patrullas, y del Grupo GTO, en cuya oportunidad procedieron a la demora de una persona, ya que no acredito identidad fehacientemente.

De igual forma, durante la madrugada de hoy, entre las 02:00 y las 04:00 horas, se concretó un Operativo en Conjunto en jurisdicción de la Comisaría Décimo Tercera, con la participación de móviles del Comando, GRIM, GTO y motopatrullas, que culminó con la demora de cinco personas por carecer de documentación personal.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.