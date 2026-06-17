Intensos operativos de contralor en diferentes puntos de la ciudad

Uno de los despliegues se
desarrolló, ayer entre las 18:00 y las 20:00 horas, se desarrolló un amplio
Operativo Integral en jurisdicción de la Comisaría Décimo Octava, con
participación de distintas unidades operativas y grupos especiales. Como
resultado se produjo la demora de nueve personas que no contaban con
documentación que acreditara su identidad y el secuestro preventivo de tres
motocicletas ya que sus ocupantes no pudieron acreditar propiedad.
Por otra parte, en jurisdicción
de la comisaría décimo novena urbana, a partir de las 23.30 horas, implementaron
operativos de control de vehículos e identificación de personas, en diferentes
sectores de dicha jurisdicción, para lo cual contaron con la colaboración de
personal del comando de patrullas, y del Grupo GTO, en cuya oportunidad
procedieron a la demora de una persona, ya que no acredito identidad
fehacientemente.
De igual forma, durante la
madrugada de hoy, entre las 02:00 y las 04:00 horas, se concretó un Operativo
en Conjunto en jurisdicción de la Comisaría Décimo Tercera, con la
participación de móviles del Comando, GRIM, GTO y motopatrullas, que culminó
con la demora de cinco personas por carecer de documentación personal.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.