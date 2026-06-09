martes, 9 de junio de 2026

Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados y motos secuestradas

En horas de la noche del domingo y madrugada de ayer lunes 08-06-26, efectivos policiales del GRIM y Comando Patrulla, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

Uno de los procedimientos lo realizó personal del G.R.I.M. V alrededor de las 23:30 horas, en inmediaciones de calles Río Limay y Triunvirato, fueron identificadas cuatro personas que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública. Al momento del procedimiento, los mismos presentaban aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y/o sustancias prohibidas, por lo que fueron demorados y trasladados a la Comisaría para la prosecución de las actuaciones correspondientes.

De igual forma, el mencionado personal policial que realizaba tareas preventivas, intervino en Pasaje Azcuénaga y Saavedra, tras ser alertado por familiares de una persona, en razón de una violación a una medida de restricción de acercamiento, por lo que se procedió a la demora de una mujer.

Así mismo, en horas de la madrugada, efectivos del G.R.I.M. II demoraron a un hombre que circulaba en una motocicleta -marca City 110c.c.- realizando maniobras peligrosas por la zona de avenida Cazadores Correntinos y calle Gascón. Además, el rodado presentaba diversas irregularidades y el conductor no contaba con documentación que acreditara su propiedad.

El otro procedimiento lo realizaron, efectivos policiales del comando de patrullas cuando observaron una motocicleta circulando sin luces, a alta velocidad y realizando maniobras riesgosas por calles Saavedra y Reconquista. Tras un seguimiento controlado, lograron interceptar a sus ocupantes, quienes no poseían la documentación del vehículo.

Finalmente, en el marco de recorridas preventivas efectuadas por personal del Comando Patrulla, un hombre fue identificado en inmediaciones de avenida Costanera Norte y San Martín mientras observaba el interior de vehículos estacionados. Al ser requerido por el personal policial no pudo justificar su presencia en el lugar ni acreditar su identidad, por lo que fue demorado.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites de cada caso.