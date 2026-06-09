Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados y motos secuestradas

Uno de los procedimientos lo realizó personal del
G.R.I.M. V alrededor de las 23:30 horas, en inmediaciones de calles Río Limay y
Triunvirato, fueron identificadas cuatro personas que se encontraban
promoviendo desorden en la vía pública. Al momento del procedimiento, los
mismos presentaban aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol
y/o sustancias prohibidas, por lo que fueron demorados y trasladados a la
Comisaría para la prosecución de las actuaciones correspondientes.
De igual forma, el mencionado personal policial que
realizaba tareas preventivas, intervino en Pasaje Azcuénaga y Saavedra, tras
ser alertado por familiares de una persona, en razón de una violación a una
medida de restricción de acercamiento, por lo que se procedió a la demora de
una mujer.
Así mismo, en horas de la madrugada, efectivos del
G.R.I.M. II demoraron a un hombre que circulaba en una motocicleta -marca City
110c.c.- realizando maniobras peligrosas por la zona de avenida Cazadores
Correntinos y calle Gascón. Además, el rodado presentaba diversas
irregularidades y el conductor no contaba con documentación que acreditara su
propiedad.
El otro procedimiento lo realizaron, efectivos
policiales del comando de patrullas cuando observaron una motocicleta
circulando sin luces, a alta velocidad y realizando maniobras riesgosas por
calles Saavedra y Reconquista. Tras un seguimiento controlado, lograron
interceptar a sus ocupantes, quienes no poseían la documentación del vehículo.
Finalmente, en el marco de recorridas preventivas
efectuadas por personal del Comando Patrulla, un hombre fue identificado en
inmediaciones de avenida Costanera Norte y San Martín mientras observaba el
interior de vehículos estacionados. Al ser requerido por el personal policial
no pudo justificar su presencia en el lugar ni acreditar su identidad, por lo
que fue demorado.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos
a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites de cada caso.